Лукашенко: война закончится в Украине. Они посеют ли ещё в этом году? Надо людей кормить, 40 миллионов

Возмущение совершенно справедливо. Сейчас не те времена, чтобы вкладываться в то, что не приносит результата, да еще и в ущерб другим сферам. И это вопрос вовсе не локальный, как может показаться на первый взгляд. Кажется, не все до сих пор осознали всю серьезность ситуации, сложившейся вокруг нашей страны, и не готовы в полной мере быть самостоятельными.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Много есть форм для работы, а самое главное – дайте руководителям право принимать решения. В том числе и кадровые. Сейчас момент такой. Момент тяжелый, но в то же время шикарнейший момент. Россия открыта, нам открываются прекрасные возможности. И деньги хорошие. Нас российский рубль, что, не устраивает? Устраивает. Мы можем топливо купить. Можем сырье, ресурсы, еще что-то нам надо. Для сельского хозяйства лучшего времени не будет. Война закончится в Украине, там же все разбито. Они посеют ли еще в этом году? Тоже надо людей кормить, 40 миллионов. Продавай, пожалуйста. А мы в Витебске чего-то ждем. Приедет сейчас Президент, привезет новогодние подарки в мешке. Николай Николаевич, закончился Новый год! Мы хотим быть независимыми. А пошевелиться на эту независимость никто не хочет. От члена правительства до доярки. Тогда надо нам определиться. Немцы нас возьмут. Но там вы не будете ходить и говорить: отсрочить, недосрочить. Нечего жрать – подыхай. Только так они к нам будут относиться. Да кто бы ни пришел сюда. Поэтому, если вы выбрали эту независимость, давайте вкалывать. Что тут вы мне эти цифры крутите-вертите. Нужно молоко и мясо. У вас есть производственные мощности перерабатывающие – загрузите их. Загрузите, я к вам претензий иметь не буду.

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