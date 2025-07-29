ЧП в Нью-Йорке стало 254-м случаем массовой стрельбы в США в 2025 году

Чрезвычайное происшествие в Нью-Йорке. Вооруженный мужчина ворвался в небоскреб, где размещаются штаб-квартиры и офисы крупных финансовых компаний, и открыл огонь по сотрудникам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чрезвычайное происшествие в Нью-Йорке. Вооруженный мужчина ворвался в небоскреб, где размещаются штаб-квартиры и офисы крупных финансовых компаний, и открыл огонь по сотрудникам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате атаки погибли пять человек, в том числе полицейский, еще двое получили ранение. Нападение было совершено вечером, когда сотрудники выходили с работы. Происшествие вызвало хаос в центре Нью-Йорка. Манхэттен оцепили десятки полицейских и пожарных машин.
В центре Нью-Йорка мужчина убил пятерых человек и застрелился.
Это было безумие. Мы все просто сидели в офисе и просто наблюдали за происходящим в режиме реального времени, знаете, просто беспомощно следили за этим ужасом.
Тело предполагаемого стрелка было обнаружено на 33-м этаже. По данным полиции, он покончил с собой. Личность нападавшего установлена: им оказался 27-летний житель Невады. Он проехал через всю страну, чтобы попасть в Нью-Йорк.
Джессика Тиш, комиссар полиции Нью-Йорка (США):
По нашим данным, подозреваемый страдал психическим расстройством, чему есть документальное подтверждение. Его мотивы все еще расследуются. Мы работаем над тем, чтобы понять, почему он выбрал именно это место.
Стоит отметить, по данным американской некоммерческой организации, которая отслеживает случаи насилия с применением огнестрельного оружия, этот инцидент стал 254-м случаем массовой стрельбы в США в 2025 году.