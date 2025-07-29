ЧП в Нью-Йорке стало 254-м случаем массовой стрельбы в США в 2025 году

Чрезвычайное происшествие в Нью-Йорке. Вооруженный мужчина ворвался в небоскреб, где размещаются штаб-квартиры и офисы крупных финансовых компаний, и открыл огонь по сотрудникам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате атаки погибли пять человек, в том числе полицейский, еще двое получили ранение. Нападение было совершено вечером, когда сотрудники выходили с работы. Происшествие вызвало хаос в центре Нью-Йорка. Манхэттен оцепили десятки полицейских и пожарных машин.

Это было безумие. Мы все просто сидели в офисе и просто наблюдали за происходящим в режиме реального времени, знаете, просто беспомощно следили за этим ужасом.

Тело предполагаемого стрелка было обнаружено на 33-м этаже. По данным полиции, он покончил с собой. Личность нападавшего установлена: им оказался 27-летний житель Невады. Он проехал через всю страну, чтобы попасть в Нью-Йорк.