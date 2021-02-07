Решается будущее страны. Чего ждать белорусам от ВНС?

Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшего и, не лишним будет именно здесь употребить это высокопарное слово, – судьбоносного события, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Момент, когда мы, белорусы, без чьей-то подсказки, без навязанного сценария, без интриг и скандалов сами разберемся, как мы будем жить дальше. Дискуссия с самыми разными точками зрения, аргументами и доводами, но обязательно с общей целью – сохранить страну. Это и есть то самое единство, которое стало трендом этого года. Единство, а еще развитие и независимость стали слоганами предстоящего Всебелорусского народного собрания – уже шестого в нашей независимой истории всенародного форума. Оно пройдет в Минске на будущей неделе. 2 700 человек из всех регионов нашей страны. Будут на форуме и зарубежные гости, например, представители Коммунистической партии России. Об этом стали известно на днях после телефонного разговора Александра Лукашенко с Геннадием Зюгановым, председателем ЦК КПРФ. Репортаж Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Артем Шиманович на такой серьезный форум приглашен впервые. За его плечами нет 170 патентов на свои изобретения, нет полтысячи публикаций и 40 учебников для высшей школы. На его плечах пока курсантские погоны. Он тоже за созидательное развитие Беларуси.

Артем Шиманович, курсант Институт пограничной службы, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Услышать, что планируется у нас в ближайшую пятилетку, какие планы развития Республики Беларусь. Всем это довольно-таки интересно. Это очень важная тема.

Евгений Пустовой:

Еще «зеленый» – не только из-за ведомственной формы, – но уже успел принести пользу государству. Он один из активных участников патриотического проекта. Стоит на страже наследия о героях-пограничниках.

Как сделать так, чтобы и шестой общенациональный диалог прошел гладко, на неделе обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко о ВНС: людей волнует, как отразятся принятые нами решения на повседневной жизни каждого

Евгений Пустовой:

Беларусь выбирает дальнейший путь. Так было всегда. У общества появляются вопросы или запросы, значит, созывают Всебелорусский форум. Кстати, идея принадлежит народному Президенту. Тогда, в 1996-м, весь мир увидел, за кого белорусы. Теперь раздались новые нафталиновые вопли: Всебелорусское собрание – это не народ. А кто тогда народ? Политические беглецы? Александр Лукашенко: если вы бойкотируете ВНС, чего вы рыдаете? Вы объявили бойкот – бойкотируйте

Евгений Пустовой:

Белорусов на сход призывали еще наши литературные гении, но воплощать в жизнь эту форму открытого народовластия можно лишь сейчас. В суверенной Беларуси. Предтечей VI Всебелоруского собрания стал общенародный диалог. Такие площадки прошли по всей стране. Болевые места и реперные точки развития страны обсудили в актовых залах небольших сел и в цехах градообразующих производств. Собраны тысячи предложений. Многодетные матери и заслуженные работники, молодежь и светила науки – все скажут свое слово. Он участник всех народных форумов. Как проходили предыдущие ВНС? Рассказал ректор гродненского вуза

Евгений Пустовой:

В общем, белорусы должны прочувствовать: сейчас решается будущее страны. Социологическое исследование специально проводят в канун форума, чтобы ничего не упустить. Сделать срез общественного мнения – это тоже почва для размышлений. Президент лично обратился к каждому из белорусов. Александр Лукашенко о масштабном социсследовании: «Прошу объективно и честно ответить на эти вопросы. Для меня лично это очень важно»

Евгений Пустовой:

Форум – это здоровый диалог. Но есть и те, кто против него. Они все свои силы вместо продуктивных предложений направили на дискредитацию и разрушение общенациональной встречи. Поэтому понятно: меры безопасности будут беспрецедентные. Турникеты по периметру Дворца Республики и антиковидные пакеты каждому участнику. За организацию форума – от транспортного обеспечения до концерта – отвечают правительство и законодатели, Администрация и Управление делами Президента, Совбез и минская мэрия. Глава оргкомитета по подготовке к национальному форуму – Роман Головченко. 6 февраля премьер-министр рассказал журналистам о том, как долго и щепетильно – и по сути, и по форме – готовились к проведению важнейшего события в жизни страны.

Александр Лукашенко о ВНС: «Человек должен увидеть конкретно себя, конкретные вопросы, которые его будут волновать» Какие бы смелые и сложные задачи не стояли, но и самые молодые делегаты Всебелорусского собрания, и самый активный участник всех предыдущих форумов уверены: все получится.