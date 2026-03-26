Марзалюк призвал помнить белорусов «одну великую вещь»

Игорь Марзалюк, депутат, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке:

Мы хотим одного: мирного неба над своей головой. Права быть самими собой. И мы просим только одного – уважать наше право, наше достоинство. А мы никогда не полезем в чужой дом со своим уставом, со своими законами и всем остальным. Но того же самого мы хотим и от вас, ребята. Поэтому я призываю всех, кто себя чувствует белорусом, помнить одну великую вещь, сказанную великим китайцем давным-давно, которого по-европейски называют Конфуций: единомышленники – это не те, кто думают одинаково, а те, кто думают об одном.

Я вас всех призываю всех, кто любит Беларусь, думать об одном – о Беларуси, создавать Беларусь. И понимать, что мы не враги один одному. Мы можем поругаться, мы можем поскандалить. Но мы не имеем права взять в руки оружие и убивать один одного. И тот, кто мечтает кого-то вешать, убивать, резать, сжигать, он кто угодно, но он не создатель, он не является продолжателем великих белорусских гуманитарных и гуманистических идей. За его спиной не стоит ни Ефросинья Полоцкая, ни Кирилл Туровский, ни Франциск Карина, ни масса других наших великих сыновей и дочерей. Поэтому помните, что любовь созидает.

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