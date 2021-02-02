Роман Головченко о ВНС: люди угроз не боятся, люди гордятся тем, что они являются делегатами собрания

Полина Конога, издательство «СБ. Беларусь сегодня»: ГосСМИ и госслужащие получили письма от Координационного совета с призывом сливать данные на анонимной основе о предстоящем собрании, потому что якобы никакой информации ни о делегатах, ни о повестке найти нельзя, все проводится за закрытыми дверями. Как вы можете это прокомментировать?

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Люди, которые избрались делегатами на собрание, ни от кого не скрываются. И если вы могли заметить, а вы это обязательно заметили, уже с начала января они активно выступают на страницах средств массовой информации, каждый день в Telegram-канале, который посвящен Всебелорусскому народному собранию, в день по несколько делегатов – они не прячут лица, как кто-то из тех, кто критикует. Они живут в нашей стране, им не от кого прятаться, поэтому вот этот тезис о том, что кто-то кого-то будет сливать, ничтожен. Потому что сливать не надо – читайте белорусские СМИ. Люди этих угроз не боятся, люди гордятся тем, что они являются делегатами собрания и представляют свой народ и те регионы, в которых они живут и работают.

Что касается попыток организовать какие-то альтернативные мероприятия – честно говоря, не знаю, что они организовывают. Единственное, слышал, что есть какая-то альтернативная интернет-платформа, на которой регистрируются самовыдвиженцы. Если интересно кому-то играть в такие игры, выдавать желаемое за действительное, я серьезно это не воспринимаю, потому что это даже не альтернатива, а просто блеклая пародия какая-то.

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