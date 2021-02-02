Премьер-министр Беларуси о призывах в Telegram-каналах: «С государством и правоохранительной системой не стоит играть в эти игры»

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Я не знаю, насколько глубока аудитория этих каналов, которые призывают. Но вы видите лучше меня, как клеится картинка: когда там 10-20-50 человек могут выдаваться за сотни и тысячи – в разных местах одни и те же люди. Пофотографировали, склеили картинки вместе – вроде бы создается впечатление какого-то глобального митинга, демонстрации. Поэтому я, честно говоря, не ожидаю, что какой-то повод будет особый, Всебелорусское собрание для активизации некой активности. По-моему все, кто теоретически был готов активизироваться, уже поняли, что с государством и правоохранительной системой не стоит играть в эти игры. Ну а люди, которые, так скажем, находятся за границей и призывают из теплых квартир – оставим это на их совести. Насколько будут восприняты эти призывы. Но еще раз говорю: у оргкомитета нет никаких оснований для беспокойства в отношении обеспечения безопасности собрания.