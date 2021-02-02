Александр Лукашенко: если вы бойкотируете ВНС, чего вы рыдаете? Вы объявили бойкот – бойкотируйте

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание – важнейшее событие в жизни страны, и его мы должны провести на самом высоком уровне. Вопросы подготовки масштабного диалога 2 февраля обсудили на совещании членов оргкомитета с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко о ВНС: людей волнует, как отразятся принятые нами решения на повседневной жизни каждого Глава государства обратил внимание, что по итогам работы Всебелорусского народного собрания обычно принимается резолюция, в которой обобщаются концептуальные положения. А более детальная проработка тех или иных вопросов, их конкретизация – в программе социально-экономического развития. Важно услышать всю палитру мнений, выбрать самые рациональные предложения, направленные на созидательное развитие и консолидацию общества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На злобу еще раз повторюсь. Тут некоторые, прежде всего беглые и прочие так называемые оппозиционеры, плачут и рыдают, что они не попали. Если не попадут на Всебелорусское народное собрание, значит, нелегитимное. Во-первых, я сказал, что мы избирали людей, которые живут в нашей стране. А беглых будут избирать в Польше, Литве. Ну, кто-то, видимо, в Украине. Кто-то, может быть, в России, хоть немного. Но у нас нет такого, чтобы мы за рубежом кого-то избирали, так же? Мы только гостей приглашаем. Поэтому беглые пусть успокоятся и прочие, кто рядом с ними.