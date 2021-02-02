Александр Лукашенко: если вы бойкотируете ВНС, чего вы рыдаете? Вы объявили бойкот – бойкотируйте

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание – важнейшее событие в жизни страны, и его мы должны провести на самом высоком уровне. Вопросы подготовки масштабного диалога 2 февраля обсудили на совещании членов оргкомитета с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Глава государства обратил внимание, что по итогам работы Всебелорусского народного собрания обычно принимается резолюция, в которой обобщаются концептуальные положения. А более детальная проработка тех или иных вопросов, их конкретизация – в программе социально-экономического развития. Важно услышать всю палитру мнений, выбрать самые рациональные предложения, направленные на созидательное развитие и консолидацию общества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На злобу еще раз повторюсь. Тут некоторые, прежде всего беглые и прочие так называемые оппозиционеры, плачут и рыдают, что они не попали. Если не попадут на Всебелорусское народное собрание, значит, нелегитимное.
Во-первых, я сказал, что мы избирали людей, которые живут в нашей стране. А беглых будут избирать в Польше, Литве. Ну, кто-то, видимо, в Украине. Кто-то, может быть, в России, хоть немного. Но у нас нет такого, чтобы мы за рубежом кого-то избирали, так же? Мы только гостей приглашаем. Поэтому беглые пусть успокоятся и прочие, кто рядом с ними.
Во-вторых, это я уже повторяю, они объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. Ну, если вы его бойкотируете, чего вы рыдаете? Вы объявили бойкот – бойкотируйте. Более того, спустя некоторое время после объявления бойкота они решили провести форум замежжа. Ну проводите, собирайтесь в Польше, в Литве и проводите.
Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11 – 12 февраля. Шестой по счету форум соберет 2 700 участников и приглашенных. Детали финального этапа подготовки обсудят еще на одном совещании, ближе к собранию – Президент сегодня анонсировал встречу.