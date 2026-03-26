Богодель о визите Президента в КНДР: Лукашенко начал капитальную подготовку для поездки в США

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Президент начал капитальную подготовку для поездки в Соединенные Штаты. Причем поедет он туда не с пустыми руками. И не случайно, поэтому тоже сегодня он посещает КНДР и занимается столь серьезными вопросами. А прежде всего ему нужно урегулировать все вопросы, в том числе и с Прибалтикой, и с поляками, и со всеми вокруг, для того чтобы, как говорится, он приехал именно с теми картами из этой колоды, с которыми можно уже играть в большую политику. И не иначе, именно для этого туда и готовится наш Президент.

Поэтому я говорю, что ко всем аспектам нужно относиться более глубинно и подходить к тому, что политика решается не просто сиюминутными задачами, а это должна быть в любом случае как минимум многоходовая комбинация, которая позволяет именно создать условия для будущего развития, в том числе или, вернее, прежде всего нашей страны.

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