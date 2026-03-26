Прямой эфир

Богодель о визите Президента в КНДР: Лукашенко начал капитальную подготовку для поездки в США

26 марта 2026 20:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим визит Лукашенко в КНДР, ситуацию вокруг Ирана и США, а также другие международные события. В гостях заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук Андрей Богодель.

Богодель о визите Президента в КНДР: Лукашенко начал капитальную подготовку для поездки в США-2

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Президент начал капитальную подготовку для поездки в Соединенные Штаты. Причем поедет он туда не с пустыми руками. И не случайно, поэтому тоже сегодня он посещает КНДР и занимается столь серьезными вопросами. А прежде всего ему нужно урегулировать все вопросы, в том числе и с Прибалтикой, и с поляками, и со всеми вокруг, для того чтобы, как говорится, он приехал именно с теми картами из этой колоды, с которыми можно уже играть в большую политику. И не иначе, именно для этого туда и готовится наш Президент.
Поэтому я говорю, что ко всем аспектам нужно относиться более глубинно и подходить к тому, что политика решается не просто сиюминутными задачами, а это должна быть в любом случае как минимум многоходовая комбинация, которая позволяет именно создать условия для будущего развития, в том числе или, вернее, прежде всего нашей страны.

Читайте также:

Гигин: Трампу могут вынести импичмент и обвинить в госизмене

Гигин рассказал, почему Япония не укрепит свои позиции на Ближнем Востоке

«Он бы такого не сказал никогда». Гигин заявил, что Трамп изменил отношение к Ирану

# Международная политика # Андрей Богодель # Григорий Азарёнок

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше зафиксирован исторический рекорд стоимости дизельного топлива
26 марта 2026 19:51

В Польше зафиксирован исторический рекорд стоимости дизельного топлива

Марзалюк призвал помнить белорусов «одну великую вещь»
26 марта 2026 19:48

Марзалюк призвал помнить белорусов «одну великую вещь»

Почти 10 млн жителей Германии живут в неподходящих квартирах из-за кризиса на рынке жилья
26 марта 2026 19:43

Почти 10 млн жителей Германии живут в неподходящих квартирах из-за кризиса на рынке жилья