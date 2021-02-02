Александр Лукашенко о ВНС: «Человек должен увидеть конкретно себя, конкретные вопросы, которые его будут волновать»

Новости Беларуси. До Всебелорусского народного собрания остается чуть более недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интерес к форуму немалый. В подготовку включены все белорусские регионы. 11 – 12 февраля во Дворце Республики соберутся более 2,5 тысяч участников и приглашенных. Освещать встречу будут почти четыре сотни журналистов, включая зарубежных.

О том, все ли готово к ВНС, 2 февраля доложили Президенту. Одно из главных условий, которое озвучил глава государства: форум не должен быть формальным. То есть эту площадку надо использовать, чтобы поднять и, по возможности, решить действительно важные для людей проблемы. И еще: Александр Лукашенко рассказал о масштабном социологическом исследовании, в рамках которого в ближайшие дни белорусам предложат ответить на некоторые вопросы об их жизни. И здесь глава государства обратился к ним с просьбой: ответить честно и объективно. И пообещал полную анонимность. С подробностями Ксения Худолей.

Чуть больше недели остается до главного народного форума страны. Это значит, что пришло время пройтись по акцентам предстоящего диалога. Сверить часы во Дворец Независимости Президент пригласил тех, кто несколько месяцев измерял пульс общественных интересов. Теперь перед ними стоят финальные задачи подготовки собрания. Всё ли готово для проведения ВНС? Александр Лукашенко собрал совещание по подготовке форума и поставил задачи

Все это немаловажные (пусть и бытовые) детали ВНС. А из глобального – суть разговора, волнующие темы и обязательное условие – услышать каждого, кто приедет говорить о будущем страны. Это самые разные представители нашего общества. И здесь Президент не раз подчеркнет, формат форума мы должны использовать эффективно. В здоровом диалоге необходимо найти решения наиболее актуальных проблем. Александр Лукашенко о ВНС: людей волнует, как отразятся принятые нами решения на повседневной жизни каждого

Судя по всему, попытки дискредитировать форум с треском провалились. Желание белорусов предлагать свои идеи для общего будущего куда очевиднее, чем скользящие в интернет-среде призывы молчать. Голоса народа слышны по всей стране, подкреплены поддержкой друзей, коллег и односельчан. Теперь в звании делегатов эти белорусы считают дни до разговора о главном.

Татьяна Терешкова на форум приедет представлять Витебскую область. Ее гражданская ответственность и большая духовная миссия – судьба подрастающего поколения белорусов. Она, как и коллеги-учителя, едет на собрание со своими предложениями образовательного апгрейда.

Татьяна Терешкова, заведующая ясли-садом № 52 Витебска:

Конечно, очень важно оставить те традиции хорошие, положительные, которые уже заложены в дошкольном образовании. И в то же время, мы всегда стараемся идти в ногу со временем, мы рады инновационным творческим проектам, инновационным, информационным технологиям. Конечно, у нас для этого есть кадры, которые могут это все воплотить в жизнь – это творческие педагоги, грамотные педагоги. В то же время есть такие, может быть, проблемные вопросы, которые касаются больших городов, густонаселенных спальных районов – это шаговая доступность дошкольных учреждений. Выпускник военного факультета стал делегатом ВНС: важно знать, как будет поддерживаться молодой офицер

Инженеры, врачи, механизаторы и госслужащие. Каждый из участников собрания привезет в Минск вопросы и предложения, волнующие сотни простых белорусов. Выделить самые злободневные запросы помогли локальные диалоговые площадки. Александр Лукашенко высоко оценил то, как сработали помощники Президента, уполномоченные по областям и губернаторы. К общественным обсуждениям присоединились тысячи жителей страны. Актуальная задача от главы государства – накануне форума еще раз детально проработать волнующие людей темы. Чтобы эффект шестого народного диалога укладывался в схему «проблема – решение – конкретный ответ, понятный каждому белорусу».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

2,5 тысячи человек и приглашенных гостей – ясно, что все там не выступят. А вот обсудить на месте эти вопросы, сконцентрировать и вынести на Всебелорусское народное собрание от лица региона – это было сделано правильно. Должен сказать, что мы принимаем обычно резолюцию Всебелорусского народного собрания – это концептуальные будут положения. Но через концептуальные вопросы резолюции человек должен увидеть конкретно себя, конкретные вопросы, которые его будут волновать. Ну, допустим, если мы будем обращаться к расхожему вопросу продажи госсобственности и приватизации предприятий, должен быть конкретный ответ на этот вопрос, чтобы человек через это – прочитал вот эту строчку – поймет – они будут государственными, это гарантия, что он будет там работать. Или будет наоборот, прописано, что с молотка продадут. Что делать? Люди должны понимать, что вот наши основные положения должны ответить на вопрос: к чему приведут эти решения сегодня, что будет завтра, что будет послезавтра?

Строительство жилья, ценообразование, тарифы на коммунальные услуги, рабочие места, развитие села и перспективы социальной политики. Словом все то, что волнует нас каждый день, должно быть собрано по стране и разложено по полочкам форума.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Конструктивная мысль народа, здравая инициатива, которая направлена на созидание, аккумулировалась в течение продолжительного периода времени: и на диалоговых площадках, и в общественных приемных, и звонки, сообщения, поступающие в парламент, на сайт собрания. Таким образом, выкристаллизовалась та масса вопросов и предложений по развитию страны, которые реально волнуют разные социальные группы людей. Александр Лукашенко о масштабном социсследовании: «Прошу объективно и честно ответить на эти вопросы. Для меня лично это очень важно»