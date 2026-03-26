Хоккеисты минского «Динамо» выиграли второй домашний матч у московских одноклубников

Минское «Динамо» выиграло и второй домашний матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина у московских одноклубников. «Зубры» показали стопроцентный результат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева здорово начали противостояние и открыли счет в дебюте. Отличился Кирилл Воронин. Он отборолся до конца и сумел поразить цель. Вообще, наши парни вышли предельно заряженными на противостояние. Ближе к концу дебютной трети увеличил преимущество Сэм Энас. Лидер атак «Динамо» попал под перекладину идеально. В дальнейшем белорусы владели инициативой, чаще напрягая оппонента.

Сейчас серия переезжает в Москву. Игровые дни – суббота и понедельник. Далее, если потребуется, дружины будут меняться площадками и мериться силами через день.