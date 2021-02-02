Александр Лукашенко о ВНС: людей волнует, как отразятся принятые нами решения на повседневной жизни каждого

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание – важнейшее событие в жизни страны, и мы его должны провести на самом высоком уровне. Вопросы подготовки масштабного диалога 2 февраля обсудили на совещании членов оргкомитета с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Интерес к нашему форуму большой, что налагает на нас особую ответственность. Это важнейшее событие в жизни страны, и мы обязаны его провести на самом высоком уровне. Во-первых, необходимо посмотреть, все ли готово для встречи делегатов. В столицу приедут представители всех регионов. Здесь люди, прибывшие из регионов, должны чувствовать себя как дома. И они дома. Не «как дома», а они приехали к себе домой, в столицу нашей родины. Поэтому необходимо обеспечить безопасность, комфортные условия работы и отдыха. Второе. Нам надо эффективно использовать формат форума для решения наиболее актуальных вопросов. Здесь соберутся люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. За ними тысячи, миллионы белорусских людей, трудовых коллективов. Этих людей избрал народ. Мы должны услышать голос каждого.

Конечно же, людей интересуют разные вопросы. Во главе угла всех вопросов – экономика и насущные вопросы жизни людей. Как обычно: ценообразование, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, рабочие места, заработная плата и так далее. Поступает много предложений в области общественно-политического развития. Наши граждане сегодня небезразличны к судьбе страны, особенно остро чувствуют нынешний ответственный период, когда все мы должны быть вместе, должны быть едины, чтобы сохранить независимое белорусское государство. Еще одно очень волнует людей: как отразятся принятые нами решения на повседневной жизни каждого конкретного человека.