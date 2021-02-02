Александр Лукашенко о ВНС: людей волнует, как отразятся принятые нами решения на повседневной жизни каждого
Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание – важнейшее событие в жизни страны, и мы его должны провести на самом высоком уровне. Вопросы подготовки масштабного диалога 2 февраля обсудили на совещании членов оргкомитета с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подчеркнул, что формат форума надо использовать эффективно для решения наиболее актуальных проблем. Общество волнуют самые разные насущные вопросы – это и цены, и зарплаты, и тарифы на ЖКХ, и трудоустройство, и то, как будем жить дальше – все жизненно. Так или иначе, по итогам Всебелорусского народного собрания необходимо будет принять максимально взвешенные и обоснованные решения, поскольку они станут важными составляющими большого плана развития нашей страны на ближайшие пять лет.
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До этого по всей Беларуси шло активное обсуждение, работали общественные приемные, диалоговые площадки, где горячо обсуждались и группировались самые насущные вопросы для предстоящего большого форума.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Интерес к нашему форуму большой, что налагает на нас особую ответственность. Это важнейшее событие в жизни страны, и мы обязаны его провести на самом высоком уровне. Во-первых, необходимо посмотреть, все ли готово для встречи делегатов. В столицу приедут представители всех регионов. Здесь люди, прибывшие из регионов, должны чувствовать себя как дома. И они дома. Не «как дома», а они приехали к себе домой, в столицу нашей родины. Поэтому необходимо обеспечить безопасность, комфортные условия работы и отдыха.
Второе. Нам надо эффективно использовать формат форума для решения наиболее актуальных вопросов. Здесь соберутся люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. За ними тысячи, миллионы белорусских людей, трудовых коллективов. Этих людей избрал народ. Мы должны услышать голос каждого.
Конечно же, людей интересуют разные вопросы. Во главе угла всех вопросов – экономика и насущные вопросы жизни людей. Как обычно: ценообразование, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, рабочие места, заработная плата и так далее. Поступает много предложений в области общественно-политического развития. Наши граждане сегодня небезразличны к судьбе страны, особенно остро чувствуют нынешний ответственный период, когда все мы должны быть вместе, должны быть едины, чтобы сохранить независимое белорусское государство.
Еще одно очень волнует людей: как отразятся принятые нами решения на повседневной жизни каждого конкретного человека.
Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11 – 12 февраля. Шестой по счету форум соберет 2 700 участников и приглашенных. Детали финального этапа подготовки обсудят еще на одном совещании, ближе к собранию – Президент сегодня анонсировал встречу.