В Польше зафиксирован исторический рекорд стоимости дизельного топлива. Теперь литр в среднем обходится почти в 2 доллара 35 центов. Всего за одну неделю дизель прибавил в цене сразу четверть доллара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущий максимум был установлен в октябре 2022 года, и нынешний показатель его превзошел. Бензин тоже прибавил в цене. И хотя темпы его удорожания несколько ниже, чем у дизельного топлива, общая тенденция для польских водителей остается пугающей.

Эксперты связывают скачок с последствиями военной операции США и Израиля против Ирана, которая привела к параличу Ормузского пролива, важнейшего маршрута для мировых поставок нефти. Аналитики предупреждают, что продолжительный рост цен на топливо усилит инфляционное давление и ударит по стоимости товаров и услуг.