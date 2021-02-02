Александр Лукашенко о масштабном социсследовании: «Прошу объективно и честно ответить на эти вопросы. Для меня лично это очень важно»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу обратиться к людям – белорусскому народу. Вы знаете, мы приняли решение (мною оно давно принято) о масштабном социологическом исследовании в Беларуси. И тогда было поручение, чтобы мы эти социологические исследования закончили к Всебелорусскому народному собранию. Эти социологические исследования начались. Исследовали часть городов, трудовых коллективов. Мы опросим людей: село, малые города, районные центры, ну и отдельные предприятия, которые нас больше всего волнуют в городах. Поэтому я обращаюсь к людям: очень вас прошу, когда придут к вам представители наших социологических служб и зададут какой-то конкретный вопрос, я очень прошу объективно и честно ответить на эти вопросы. Для меня лично это очень важно. Для всех нас очень важно, чтобы мы могли принять хорошие, нормальные, выверенные решения. Анонимность гарантирую полностью.

Люди, в силу того, что наши эти протестуны и прочие начали персональные данные публиковать в Telegram-каналах и так далее. Многие люди просто, они знают, у них есть мнение, что делать, они знают, кому доверять – не доверять, но публично высказываться не хотят. Поэтому очень – еще раз повторяю: очень прошу людей ответить на те вопросы, с которыми придут представители социологических служб. Это будут очень порядочные люди. Никаких выкладываний постов и фотографий ни в интернете, нигде не будет. Нужна полная объективность для того, чтобы закончить эти социологические исследования. Они будут опубликованы. Вопросы очень интересные и вопросы очень насущные. Главный исследователь – зарубежная компания, не белорусская. Надо подключить на этом этапе еще, может быть, россиян. Если наши свядомыя начнут ногами шпынять россиян, просьба подключить украинцев. Да, будут подключены белорусские социологи, но они не должны быть главные, чтобы было доверие к социологическим исследованиям всех групп населения. Вот такая просьба, с которой я хочу обратиться к белорусскому народу, к нашему населению.