«Шахтер» вышел в полуфинал Кубка Президента

«Шахтер» стал последним полуфиналистом Кубка Президента. В седьмом и решающем матче начальной стадии плей-офф горняки сломили сопротивление «Гомеля», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мало кто мог предполагать, что противостояние второй команды по итогам регулярки и 9-й растянется на максимально возможное количество дуэлей. Небольшое предстартовое преимущество было на стороне подопечных Андрея Мезина. Они действовали в родных стенах, что, несомненно, всегда легче. Команды понимали цену ошибки, поэтому события не форсировали.

Таким образом, в полуфинал пробились «Юность», «Шахтер», «Металлург» и «Славутич». Продолжение борьбы за Кубок Президента совсем скоро.