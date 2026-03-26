«Можем говорить о дружбе между государствами»: Богодель о сотрудничестве Беларуси и КНДР

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим визит Лукашенко в КНДР, ситуацию вокруг Ирана и США, а также другие международные события. В гостях заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук Андрей Богодель.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Даже вот, давайте скажем, те подарки, которые были, да, прежде всего, вот со стороны нашего главы государства, ведь Ким Чен Ын подарил саблю с одной стороны, а наш Президент подарил автомат. Что значит подарить оружие друг другу? Это обмен статусности, мужественности и, самое главное, очень близких союзных отношений. Ведь не случайно президент сказал ключевую сразу – друг. То есть сегодня мы можем говорить по-настоящему о дружбе между двумя государствами, а самое главное – между двумя лидерами.

Ведь даже мы существуем в мире, в котором никто и внимания уже не обращает на международные соглашения, а уже взаимосвязь между лидерами начинает играть очень такую, знаете, важную роль. Такое ощущение, что обратно мы возвращаемся в какие-то очень такие странные времена, где как раз нужно будет пересматривать систему международных отношений, архитектуру безопасности, личных договоренностей.

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