«Всплывают вопросы и общественно-политической модернизации». Чего хотят белорусы от ВНС?

Надежда Лысенко, Белорусское радио: Одна из особенностей шестого Всебелорусского народного собрания, что на него поступило много предложений об общественно-политической модернизации страны. Многих людей интересуют вопросы экономики в первую очередь. Скажите, какие принципиальные предложения поступили по развитию именно с экономической точки зрения.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

На самом деле, что стало наиболее рельефным – то, что люди видят необходимость в перераспределении экономических полномочий между центром и регионами. В первую очередь с точки зрения более самостоятельного распоряжения доходами бюджета, децентрализации в принятии решений по использованию средств бюджета, индустриализации населенных пунктов, реализации конкретных проектов, которые направлены на создание рабочих мест в регионах. В процессе обсуждения экономических вопросов неизбежно всплывают вопросы и общественно-политической модернизации.

Люди хотят активно участвовать в общественно-политической жизни страны – большинство делегатов выступают за сохранение сильной президентской власти. Нет настроенности на то, что надо что-то сломать. Мы прожили, условно говоря, с Конституцией 20 лет – и все, она устарела. Такого нет. Люди видят необходимость усиления каких-то элементов – например, усиление полномочий советов первичного уровня, потому что большинство из них представляют местные советы. Они хотят больше полномочий. Многие говорят о необходимости повышения роли парламента в управлении государством, где-то говорят о корректировке избирательного законодательства, обсуждают и вопрос – какая система выборная больше подходит для Беларуси. Общая линия сводится к тому, что при всех этих новациях, мы не должны ослабить президентскую власть, которая сцементировала страну и позволила устоять перед этим шалёным націскам, который мы все недавно испытали.