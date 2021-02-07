Он участник всех народных форумов. Как проходили предыдущие ВНС? Рассказал ректор гродненского вуза

Новости Беларуси. Единство, а еще развитие и независимость стали слоганами предстоящего Всебелорусского народного собрания. Уже шестого в нашей независимой истории всенародного форума, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Он пройдет в Минске на будущей неделе. 2 700 человек из всех регионов нашей страны.

Евгений Пустовой, корреспондент:

К Всебелорусскому форуму ректор Гродненского аграрного университета уже прикупил новую рубашку, даже заранее отпарил. Он участник всех форумов народовластия, и на этой общенациональной встрече все должно быть с иголочки.

Евгений Пустовой:

Белорусов на сход призывали еще наши литературные гении. Но воплощать в жизнь эту самую что ни на есть форму открытого народовластия можно лишь сейчас, в суверенной Беларуси. Предтечей VI Всебелоруского собрания стал общенародный диалог. Такие площадки прошли по всей стране. Болевые места и реперные точки развития страны обсудили в актовых залах небольших сел и в цехах градообразующих производств. Собраны тысячи предложений. Многодетные матери и заслуженные работники, молодежь и светила науки – все скажут свое слово.

Витольд Пестис:

10 тысяч населения – мы входим по количеству студентов высших учебных заведений в двадцатку передовых стран мира. Это говорит о том, что уровень образования у нас, будем говорить так, достойный. Конечно же, хочется, чтобы – а я, как ректор аграрного вуза – чтобы подготовка кадров аграрного профиля, да и всех профилей, конечно, соответствовала всем требованиям.