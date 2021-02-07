Он участник всех народных форумов. Как проходили предыдущие ВНС? Рассказал ректор гродненского вуза
Новости Беларуси. Единство, а еще развитие и независимость стали слоганами предстоящего Всебелорусского народного собрания. Уже шестого в нашей независимой истории всенародного форума, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Он пройдет в Минске на будущей неделе. 2 700 человек из всех регионов нашей страны.
Евгений Пустовой, корреспондент:
К Всебелорусскому форуму ректор Гродненского аграрного университета уже прикупил новую рубашку, даже заранее отпарил. Он участник всех форумов народовластия, и на этой общенациональной встрече все должно быть с иголочки.
Витольд Пестис, ректор Гродненского государственного аграрного университета, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
На рассмотрении Всебелорусского собрания последнего, конечно, будут вопросы актуальные, касающиеся, возможно, государственного устройства, каких-то, значит, моментов улучшающих, может быть, управление страной. Еще каких-то, наряду с вопросами социального характера – вопросы социального характера обязательны – и утверждением основных направлений.
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Евгений Пустовой:
Белорусов на сход призывали еще наши литературные гении. Но воплощать в жизнь эту самую что ни на есть форму открытого народовластия можно лишь сейчас, в суверенной Беларуси. Предтечей VI Всебелоруского собрания стал общенародный диалог. Такие площадки прошли по всей стране. Болевые места и реперные точки развития страны обсудили в актовых залах небольших сел и в цехах градообразующих производств. Собраны тысячи предложений. Многодетные матери и заслуженные работники, молодежь и светила науки – все скажут свое слово.
Витольд Пестис:
10 тысяч населения – мы входим по количеству студентов высших учебных заведений в двадцатку передовых стран мира. Это говорит о том, что уровень образования у нас, будем говорить так, достойный. Конечно же, хочется, чтобы – а я, как ректор аграрного вуза – чтобы подготовка кадров аграрного профиля, да и всех профилей, конечно, соответствовала всем требованиям.
Евгений Пустовой:
Какие бы смелые и сложные задачи ни стояли, но и самые молодые делегаты Всебелорусского собрания, и самый активный участник всех предыдущих форумов уверены: все получится.