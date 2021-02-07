«Эти люди страдали от страшной боли». Передовые способы лечения больных панкреатитом внедрены в Беларуси

Новости Беларуси. Рабочую неделю Президент завершил на торжественной ноте – вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора. 13 представителей научной элиты страны были приглашены во Дворец Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Церемония – дань уважения и признательности главы государства тем, кто своим интеллектуальным трудом делает нашу страну лучше. Ученые и практики из разных сфер – от образования, сельского хозяйства, медицины до политологии.

Я хочу поблагодарить за высокую оценку скромного труда моего ученика. Дело в том, что Сергей Маркович – практический врач, он не работал в НИИ. Этот материал он весь собрал за 10 лет – это более 500 тяжелейших пяти-, шестичасовых операций, выполненных его руками. Никто особо не хотел браться, но эти люди страдали от страшной боли, вот эта болезнь проявляется очень сильной болью. И сейчас благодаря тому, что мы, хирурги, организовали панкреатологический клуб в трех клиниках нашей страны, наши люди могут получать эту высококвалифицированную помощь.