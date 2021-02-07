Прямой эфир

«Эти люди страдали от страшной боли». Передовые способы лечения больных панкреатитом внедрены в Беларуси

07 февраля 2021 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рабочую неделю Президент завершил на торжественной ноте – вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора. 13 представителей научной элиты страны были приглашены во Дворец Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Церемония – дань уважения и признательности главы государства тем, кто своим интеллектуальным трудом делает нашу страну лучше. Ученые и практики из разных сфер – от образования, сельского хозяйства, медицины до политологии.

«Эти люди страдали от страшной боли». Передовые способы лечения больных панкреатитом внедрены в Беларуси-1

В фокусе нашего исследования находился хронический панкреатит, который приводит в ходе своего естественного течения к необратимым изменениям тканей поджелудочной железы и замещению этих тканей фиброзной.

«Эти люди страдали от страшной боли». Передовые способы лечения больных панкреатитом внедрены в Беларуси-4

Я хочу поблагодарить за высокую оценку скромного труда моего ученика. Дело в том, что Сергей Маркович – практический врач, он не работал в НИИ. Этот материал он весь собрал за 10 лет – это более 500 тяжелейших пяти-, шестичасовых операций, выполненных его руками. Никто особо не хотел браться, но эти люди страдали от страшной боли, вот эта болезнь проявляется очень сильной болью. И сейчас благодаря тому, что мы, хирурги, организовали панкреатологический клуб в трех клиниках нашей страны, наши люди могут получать эту высококвалифицированную помощь.

«Эти люди страдали от страшной боли». Передовые способы лечения больных панкреатитом внедрены в Беларуси-7

– Станислав Иванович, а сколько у вас таких учеников?
– Докторов наук – 6, кандидатов 16.

«Эти люди страдали от страшной боли». Передовые способы лечения больных панкреатитом внедрены в Беларуси-10

В диссертационном исследовании решена научная проблема в области инфекционных болезней. Оптимизированы схемы противовирусного лечения пациентов с хроническими гепатитами В и С.

В настоящее время ВОЗ отметила Республику Беларусь как одну их лучших стран с наибольшими успехами по доступу населения к лечению вирусного гепатита С (подробнее об этом читайте здесь).

# Медицина # общество # Александр Лукашенко # Станислав Третьяк # Сергей Ращинский # Дмитрий Данилов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Он участник всех народных форумов. Как проходили предыдущие ВНС? Рассказал ректор гродненского вуза
07 февраля 2021 18:40

Он участник всех народных форумов. Как проходили предыдущие ВНС? Рассказал ректор гродненского вуза

52 метра. Побывали на белорусском предприятии, где разработали самый высокий в СНГ подъёмник
07 февраля 2021 17:49

52 метра. Побывали на белорусском предприятии, где разработали самый высокий в СНГ подъёмник

О смене работы и не думает. Чем занимается оператор станков на машиностроительном заводе в Витебске?
07 февраля 2021 17:42

О смене работы и не думает. Чем занимается оператор станков на машиностроительном заводе в Витебске?