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Главные телеканалы Беларуси будут вести трансляцию ВНС

04 февраля 2021 18:17
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Новости Беларуси. «Единство! Развитие! Независимость!» – такой слоган выбрали для VI Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные телеканалы Беларуси будут вести трансляцию ВНС-1

Важнейший форум, на котором обсудят ближайшее будущее страны, состоится в Минске 11 – 12 февраля. За его работой смогут следить все белорусы. Трансляцию будут вести главные телеканалы.

Главные телеканалы Беларуси будут вести трансляцию ВНС-4

До начала собрания в Беларуси пройдет масштабное социологическое исследование. Планируется опросить жителей разных городов страны. Всем участникам будут заданы вопросы, от которых зависит развитие Беларуси. Также их спросят о личных наиболее насущных проблемах. Результаты обязательно будут опубликованы.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Фотофакт

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