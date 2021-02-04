Главные телеканалы Беларуси будут вести трансляцию ВНС

Новости Беларуси. «Единство! Развитие! Независимость!» – такой слоган выбрали для VI Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важнейший форум, на котором обсудят ближайшее будущее страны, состоится в Минске 11 – 12 февраля. За его работой смогут следить все белорусы. Трансляцию будут вести главные телеканалы.

До начала собрания в Беларуси пройдет масштабное социологическое исследование. Планируется опросить жителей разных городов страны. Всем участникам будут заданы вопросы, от которых зависит развитие Беларуси. Также их спросят о личных наиболее насущных проблемах. Результаты обязательно будут опубликованы.