Почти 10 млн жителей Германии живут в неподходящих квартирах из-за кризиса на рынке жилья

В Германии стремительно ухудшается ситуация на рынке жилья. Строительство новых квартир падает уже несколько лет подряд, и в 2026 году показатель может опуститься до 200 тысяч. На этом фоне около 10 миллионов человек оказались заложниками неподходящих условий проживания. Эксперты называют причины такого «затишья» – это взлетевшие цены на стройматериалы, дорогие кредиты и бюрократические проволочки с разрешениями на застройку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнее всего ситуация ударила по семьям. Каждая третья многодетная семья живет в тесноте, а каждый пятый ребенок в Германии растет в квартире, где ему просто не хватает места. Рынок недвижимости фактически парализован. Найти новое жилье стало почти невыполнимой задачей. В Бундестаге признают, дефицит составляет сотни тысяч квартир, так как строить сегодня – долго и неоправданно дорого.

Чтобы спасти отрасль, застройщики требуют от властей налоговых льгот и упрощения правил строительства. Без немедленного вмешательства государства дефицит жилой площади в ближайшие годы станет хроническим, создавая реальную угрозу социальной стабильности всей страны.