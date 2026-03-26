Прямой эфир

Почти 10 млн жителей Германии живут в неподходящих квартирах из-за кризиса на рынке жилья

26 марта 2026 19:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Германии стремительно ухудшается ситуация на рынке жилья. Строительство новых квартир падает уже несколько лет подряд, и в 2026 году показатель может опуститься до 200 тысяч. На этом фоне около 10 миллионов человек оказались заложниками неподходящих условий проживания. Эксперты называют причины такого «затишья» – это взлетевшие цены на стройматериалы, дорогие кредиты и бюрократические проволочки с разрешениями на застройку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 10 млн жителей Германии живут в неподходящих квартирах из-за кризиса на рынке жилья-2

Сильнее всего ситуация ударила по семьям. Каждая третья многодетная семья живет в тесноте, а каждый пятый ребенок в Германии растет в квартире, где ему просто не хватает места. Рынок недвижимости фактически парализован. Найти новое жилье стало почти невыполнимой задачей. В Бундестаге признают, дефицит составляет сотни тысяч квартир, так как строить сегодня – долго и неоправданно дорого. 

Чтобы спасти отрасль, застройщики требуют от властей налоговых льгот и упрощения правил строительства. Без немедленного вмешательства государства дефицит жилой площади в ближайшие годы станет хроническим, создавая реальную угрозу социальной стабильности всей страны.

# Новости Германии # Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
Марзалюк: тот, кто забывает дорогу к Хатыни, в нем умирает сердце
26 марта 2026 19:25

Марзалюк: тот, кто забывает дорогу к Хатыни, в нем умирает сердце

Высокие цены на удобрения из-за войны на Ближнем Востоке могут оставить Европу без урожая
26 марта 2026 18:08

Высокие цены на удобрения из-за войны на Ближнем Востоке могут оставить Европу без урожая

Украина нападками на Венгрию и Словакию обличила лицемерие Запада
26 марта 2026 16:08

Украина нападками на Венгрию и Словакию обличила лицемерие Запада