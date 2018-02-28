Реконструкция набережной Свислочи – когда и что изменится: «Большой город»

Новости Беларуси. О знаковом объекте в центре столицы и любимом месте минчан – набережной Свислочи – поговорим в программе «Большой город» с и.о. директора ГП «Гордорстрой» Андрейчиковым Игорем Григорьевичем. А также узнаем у главного и ведущего архитекторов УП «Минскпроект» Анны Аксеновой и Вероники Соловьевой, каким облик набережной видят проектировщики, и какие проблемы придется решать специалистам.
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