«Появляются площадки для отдыха, чего раньше не было»: архитекторы показали эскизы обновлённой набережной на Коммунистической

Вероника Соловьева, ведущий архитектор УП «Минскпроект»:

Мы действительно максимально старались сохранить исторически сложившийся образ набережной. Мне бы хотелось показать тот вариант, который был согласован. Он визуально мало чем отличается от сложившегося образа существующей набережной. Планируется полная замена архитектурных малых форм.

Это в стиле набережной, которая сейчас существует. Появляются площадки, чего раньше не было на набережной. Площадки для отдыха, чего раньше не было, площадки со скамьями, окруженные цветущими многолетниками и хвойными растениями.