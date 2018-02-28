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«Появляются площадки для отдыха, чего раньше не было»: архитекторы показали эскизы обновлённой набережной на Коммунистической

28 февраля 2018 12:08
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Новости Беларуси. В программе «Большой город» ведущий архитектор УП «Минскпроект» Вероника Соловьева рассказала об изменениях, которые могут появиться на минской набережной.

«Появляются площадки для отдыха, чего раньше не было»: архитекторы показали эскизы обновлённой набережной на Коммунистической-1

Вероника Соловьева, ведущий архитектор УП «Минскпроект»:
Мы действительно максимально старались сохранить исторически сложившийся образ набережной. Мне бы хотелось показать тот вариант, который был согласован. Он визуально мало чем отличается от сложившегося образа существующей набережной. Планируется полная замена архитектурных малых форм.
Это в стиле набережной, которая сейчас существует. Появляются площадки, чего раньше не было на набережной. Площадки для отдыха, чего раньше не было, площадки со скамьями, окруженные цветущими многолетниками и хвойными растениями.

Реконструкция набережной Свислочи – когда и что изменится: «Большой город»

# общество # Архитектура # Анна Аксенова

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