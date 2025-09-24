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С акцентом на комфорт и удобство – в Минске растёт количество автостоянок

24 сентября 2025 06:34
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С акцентом на комфорт и удобство. В Минске растет количество автостоянок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По плану, в ближайшие пять лет их заполняемость увеличится до 20 тысяч машиномест. Парковочных зон станет больше как в центральной части города, так и в отдаленных микрорайонах. 

С акцентом на комфорт и удобство – в Минске растёт количество автостоянок-2

Михаил Филиппов, директор государственного учреждения «Парковки столицы»:
В настоящее время проведены опытные тестовые испытания мобильного комплекса. Сейчас прорабатывается вопрос процедуры закупки этого мобильного комплекса. Будет транспортное средство проезжать по тем парковкам, где физически это будет возможно. Будут работать специалисты по работе с клиентами в государственном учреждении «Парковки столицы». В целом, это наведение порядка в городе, это экология. Экология – это безопасность, меньше аварийность.

В Минске около 800 тысяч транспортных средств. Ежедневно въезжают в город и выезжают из него примерно 250 тысяч автомобилей. 

# Транспорт Беларуси # Транспорт Минска # Михаил Филиппов

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