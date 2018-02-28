«Минскпроект» о гостинице около цирка: «Ни для кого не секрет, что было ошибочно намечено место»

Новости Беларуси. В программе «Большой город» главный архитектор проектов УП «Минскпроект» Анна Аксенова поделилась своим мнением о застройке центра Минска.

Анна Аксенова, главный архитектор проектов УП «Минскпроект»:

Сложный вопрос. Мы участвуем, конечно, во всех этих обсуждениях. Недавно я была на заседании градостроительной секции в Союзе архитекторов, где обсуждалась застройка нашей центральной площади. На месте бывшего и снесенного здания музея Великой Отечественной войны предложено строительство. Конечно, очень многие негативно относятся. Тем более, архитекторы, которые привыкли к чему-то. Мы предлагали сделать там сквер искусств, и у нас своя позиция.

Мы относимся к нашему городу как ландшафтники. Нам хочется сохранить как можно больше экологических территорий, которые влияют на здоровье наших жителей.

И, естественно, мы всегда поддерживаем те зеленые территории, которые определены генпланом города и планами детальной планировки, и даем на них предложение. То, что конкретная часть города застраивается зданиями – это все, конечно, прерогатива наших властей, министерств, которые отслеживают. И я думаю, можно им доверять.

Единственное, что есть примеры, которые взбудоражили всю общественность города, как гостиница «Кемпински».

Это ни для кого не секрет, что это было ошибочно намечено место. У нас еще был такой брендовый парк «Тивали». Очень интересный парк мы разработали. Но, к сожалению, там тоже торговый центр построили. Но это недопустимо и не может приветствоваться специалистами нашей мастерской.

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