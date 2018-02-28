Прямой эфир

«Предложили плитку выложить рисунком в виде волны»: как будет выглядеть набережная Свислочи на Коммунистической

28 февраля 2018 12:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В программе «Большой город» главный архитектор проектов УП «Минскпроект» Анна Аксенова рассказала, кто выбирает цвет и материал для обновления набережной Минска.

Анна Аксенова, главный архитектор проектов УП «Минскпроект»:
Сейчас в основном мы используем бетонную плитку, если не гранитную. В основном, вся столица – у нас выполняется мощение в виде плитки. Цветовую гамму подбирает архитектор. Он может варьировать как цветовую гамму, так и рисунок плитки.

В данном случае, поскольку нам продиктовали, чтобы не было многоцветия, предложили плитку выложить рисунком в виде волны.

Но он такой монохромный, без внедрения цвета. Мы взяли светлые тона серого цвета, чтобы она была более парадная. У нас, действительно, серых дней больше, а мы создаем праздничность и столичность этой набережной.

Реконструкция набережной Свислочи – когда и что изменится: «Большой город»

# общество # Архитектура # Анна Аксенова

Другие новости рубрики

Все новости
«Появляются площадки для отдыха, чего раньше не было»: архитекторы показали эскизы обновлённой набережной на Коммунистической
28 февраля 2018 12:08

«Появляются площадки для отдыха, чего раньше не было»: архитекторы показали эскизы обновлённой набережной на Коммунистической

«Должны были из минимума создать что-то очень интересное»: как изменится набережная Свислочи на Коммунистической?
28 февраля 2018 12:05

«Должны были из минимума создать что-то очень интересное»: как изменится набережная Свислочи на Коммунистической?

Парапету вернут изначальный цвет: что ещё заменят во время реконструкции набережной на Коммунистической?
28 февраля 2018 12:01

Парапету вернут изначальный цвет: что ещё заменят во время реконструкции набережной на Коммунистической?