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В Могилёве стартует Международный фестиваль мультипликационных фильмов

24 сентября 2025 06:43
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Праздник анимации, которую любят не только дети. В Могилеве сегодня, 24 сентября, стартует Международный фестиваль мультипликационных фильмов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве стартует Международный фестиваль мультипликационных фильмов-2

В 2025 году «Анимаевка» и продолжает свою славную историю и ставит абсолютные рекорды, подтверждая растущий международный авторитет. По информации организаторов, на конкурсный отбор было подано беспрецедентное количество заявок, а география участников впечатляет даже искушенных зрителей: свои работы представили аниматоры из 78 стран. 

Всего на суд отборочной комиссии поступило 715 мультфильмов. Серьезная конкуренция, невероятно насыщенная и качественная программа – фестиваль давно и уверенно закрепился на мировой анимационной карте как важный мост между Востоком и Западом, традицией и авангардом. 

На секунду видео – 25 рисунков! Посмотрите, как создают белорусские мультфильмы.

# Мультфильмы

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