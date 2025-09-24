В Могилёве стартует Международный фестиваль мультипликационных фильмов

Праздник анимации, которую любят не только дети. В Могилеве сегодня, 24 сентября, стартует Международный фестиваль мультипликационных фильмов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году «Анимаевка» и продолжает свою славную историю и ставит абсолютные рекорды, подтверждая растущий международный авторитет. По информации организаторов, на конкурсный отбор было подано беспрецедентное количество заявок, а география участников впечатляет даже искушенных зрителей: свои работы представили аниматоры из 78 стран.

Всего на суд отборочной комиссии поступило 715 мультфильмов. Серьезная конкуренция, невероятно насыщенная и качественная программа – фестиваль давно и уверенно закрепился на мировой анимационной карте как важный мост между Востоком и Западом, традицией и авангардом.