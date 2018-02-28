«Это должна быть жемчужинка в центре площади»: как архитекторы предлагают изменить Центральный сквер Минска?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» главный архитектор проектов УП «Минскпроект» Анна Аксенова рассказала, каким видят сквер, что напротив Октябрьской площади в Минске, специалисты.

Анна Аксенова, главный архитектор проектов УП «Минскпроект»:

Центральный сквер: проект у нас разработан. Центральный сквер – это Октябрьская площадь, там, где Дворец Республики. Это небольшой сквер исторически – 2 гектара. Но работы проведены только на части территории, где находится фонтан и дорожка вдоль ул. Энгельса.

Нам бы хотелось, чтобы работы были завершены. Это достойный объект, который в центре города находится.

Мы максимально сохраняем историко-культурную ценность, но применяем новые материалы, озеленение, мощение, меняем ограду. Это должна быть жемчужинка в центре площади.

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