Сохранят ли лестницу к Свислочи на Коммунистической и что за скульптура там появится?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» ведущий архитектор УП «Минскпроект» Вероника Соловьева рассказала, как изменится лестница на ул. Коммунистической, ведущая к набережной.

Вероника Соловьева, ведущий архитектор УП «Минскпроект»:

Это одно из значимых сооружений набережной – трех-маршевая парадная лестница, которую мы старались посадить на ось симметрии с Вашим родным зданием. И ось симметрии спуска совпадает с осью симметрии лестницы, что создаёт композиционное решение, которое завершается на верхнем уровне лестницы.

Будет установлена групповая скульптура, над которой сейчас работают наши скульпторы. Варианты разрабатываются.

Спуск к воде соответствует полностью существующему спуску. Но он реконструируется и добавится декоративный элемент – барельеф, на котором мы планируем отобразить год создания набережной и год реконструкции.

Реконструкция набережной Свислочи – когда и что изменится: «Большой город»