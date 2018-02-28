«Турист приходит и за пару часов осматривает всю страну»: каким видят парк «Беларусь» архитекторы?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» главный архитектор проектов УП «Минскпроект» Анна Аксенова рассказала, будет ли строиться парк «Беларусь» в Минске.

Анна Аксенова, главный архитектор проектов УП «Минскпроект»:

Проект парка «Беларусь» прошел экспертизу, и предполагалось уже его строительство. Но, к сожалению, эта территория, а, может быть и не к сожалению, а наоборот, была выделена территория под строительство Дворца правосудия. И сейчас там строится этот объект. А парк «Беларусь», возможно, чуть позже. Но его нужно будет немного подвигать к руслу реки.

Парк представляет собой контур Республики Беларусь.

На нем находятся все знаковые объекты и ценности Беларуси в масштабе 1:25. Это такой мировой бренд, и мы хотели бы у себя в Беларуси его тоже иметь, в Минске. Любой турист приходит и за пару часов осматривает всю Беларусь и определяет, куда ему интересно съездить и посмотреть нашу республику.

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