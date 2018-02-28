«Должны были из минимума создать что-то очень интересное»: как изменится набережная Свислочи на Коммунистической?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» главный архитектор проектов УП «Минскпроект» Анна Аксенова поделилась идеями обновления набережной Свислочи.

Анна Аксенова, главный архитектор проектов УП «Минскпроект»:

С прошлого года «Минскпроект» приступил конкретно к проектным решениям. Разрабатывались и предлагались два варианта. Работал коллектив архитекторов-профессионалов. Проходили очень много согласований, утверждений. Мы долго отрабатывали вопрос насчет того, какая же должна быть набережная. Либо повторяем мы историческую нашу линию, которая подчеркивает застройку. Я говорю про набережную от пр. Независимости до ул. Янки Купалы.

Хотелось бы нам, конечно, подключить и все прилегающие зеленые территории в своем проекте.

Но, к сожалению, нас ограничили непосредственно линией самой набережной. Мы должны были из минимума создать что-то очень интересное, и чтобы оно нашло отклик в будущем при реализации. Мы, отыскав исторические материалы, пришли к решению, что возможно даже часть набережной делать такими вставками из чугунного литья, чтобы она более прозрачная была, чтобы открывался вид на водное зеркало. Но дело в том, что закон диктует нам определенные условия. И докладывался проект как Министерстве строительства и архитектуры, так и в Министерстве культуры, рассматривала Рада наш проект – это Совет при Министерстве культуры.

И пришли все-таки к решению, что мы должны сохранить историческую набережную.

И только небольшими какими-то приемами современных технологий мы можем внедрить более современное, но в исполнении чтобы образ повторил историческую набережную.

Реконструкция набережной Свислочи – когда и что изменится: «Большой город»