Набережная Свислочи на Коммунистической: что будет с ротондой и где появится пандус?

Новости Беларуси. Главный и ведущий архитекторы УП «Минскпроект» рассказали в программе «Большой город» поделились информацией, как планируется реконструировать ротонду на набережной Свислочи.

Вероника Соловьева, ведущий архитектор УП «Минскпроект»:

Значимыми объектами являются спуски к воде с ротондой.

Дополнительным устройством был выполнен пандус для создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями. Вблизи здания дома-музея Первого съезда РСДРП.

Анна Аксенова, главный архитектор проектов УП «Минскпроект»:

У нас предлагается облицевать ее штукатуркой.

Реконструкция набережной Свислочи – когда и что изменится: «Большой город»