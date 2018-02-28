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Набережная Свислочи на Коммунистической: что будет с ротондой и где появится пандус?

28 февраля 2018 12:16
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Новости Беларуси. Главный и ведущий архитекторы УП «Минскпроект» рассказали в программе «Большой город» поделились информацией, как планируется реконструировать ротонду на набережной Свислочи.

Вероника Соловьева, ведущий архитектор УП «Минскпроект»:
Значимыми объектами являются спуски к воде с ротондой.
Дополнительным устройством был выполнен пандус для создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями. Вблизи здания дома-музея Первого съезда РСДРП.

Анна Аксенова, главный архитектор проектов УП «Минскпроект»:
У нас предлагается облицевать ее штукатуркой.

Реконструкция набережной Свислочи – когда и что изменится: «Большой город»

# общество # Архитектура # Вероника Соловьева # Аксенова Анна

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