Медальон в виде ключа и город мастеров: что появится на набережной Свислочи у Троицкого после реконструкции?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» главный архитектор проектов УП «Минскпроект» Анна Аксенова рассказала, что нового предлагается внедрить при реконструкции набережной Свислочи.

Анна Аксенова, главный архитектор проектов УП «Минскпроект»:

Недалеко от ул. М.Богдановича у моста была терраса, где находилось баржа-кафе на воде. Но пришли к выводу, что и эту баржу тоже необходимо реконструировать. Поэтому предполагается насыщение этой набережной элементами малых форм, павильонами для торговли. Потому что необходимо придать набережной жизненный статус. Будет создан медальон на этой лестнице в виде ключа, который указывает на дату основания города Минска и реконструкции этой набережной. Также появится Город Мастеров, где можно будет получить портрет свой. Я думаю, что художники это место поддержат. И мы сможем, гуляя, получить еще какие-то сувениры.

Реконструкция набережной Свислочи – когда и что изменится: «Большой город»