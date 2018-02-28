Парапету вернут изначальный цвет: что ещё заменят во время реконструкции набережной на Коммунистической?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» и.о. директора ГП «Гордорстрой» Игорь Андрейчиков рассказал, что именно заменят и будут переделывать в реконструкции набережной Свислочи.

Игорь Андрейчиков, и.о. директора ГП «Гордорстрой»:

Проектом предусмотрено: замена полностью всех инженерных сетей на данном участке, замена всех несущих бетонных конструкций, укрепляющих береговую линию. Парапет – отдельно. То, что под водой. Также, замена бетонного парапета. Он будет полностью демонтирован и установлен новый. Но он будет очень похож на существующий по формам, по цвету. Именно, по цвету не нынешнему, а цвету, который был изначально заложен в проектном решении, когда она строилась, то есть замысел.

Будут заменены малые архитектурные формы – это скамейки, светильники, урны. Они будут выполнены в классическом стиле.

Самая проблема в том при выполнении работ по замене всех инженерных сетей и всей береговой линии укрепляющих набережную, это то, что эти работы нужно будет проводить при водопонижении. Уровень Свислочи будет опускаться до 1.20м.

Реконструкция набережной Свислочи – когда и что изменится: «Большой город»