Правильное питание и зарядка в любую погоду: в чём секрет долголетия? Реальные истории пожилых людей, которые ведут ЗОЖ

Вы никогда в жизни не угадаете возраст этих очаровательных женщин! А всё потому, что вода для них стала эликсиром жизни, источником молодости и здоровья. Для бывшего тренера по прыжкам в воду, Людмилы Ивановны, «возрастные» группы во Дворце водного спорта стали настоящей семьей! Для каждого она найдет свой рецепт!

Людмила Хожемпо, старший инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной работе Дворца водного спорта УП «СОК Олимпийский»:

Заболел живот – идут к нам, а если давление, то тем более! Плавание снимает все болячки. Для суставов это первое дело! Вот у нас приходят многие женщины, которые не могли поднять руку, а теперь и руки, и ноги двигаются. Они модницы, в красивых шапочках, в красивых купальниках. Они друг перед другом красуются.

И угощают друг друга после бассейна своими фирменными пирожками и травяным чаем. Такое приятное общение и постоянное движение, как волной, снимает весь негатив и заряжает бодростью на неделю вперед! Валентине Федоровне – 71. Плавание у неё всегда шло параллельно со спортивной гимнастикой. Комсомолка, спортсменка и красавица привыкла быть в отличной форме.

Валентина Иванюта:

Нужно позитивно относиться к жизни и принимать, потому что мы в этой оболочке один раз, второй уже такой не будет. Значит надо жить, ты же для чего-то пришёл на эту землю. Александра Ивановна вспоминает, как девчонкой её закрутила своенравная сибирская река, испугалась так сильно, что, казалось, никогда не пройдёт страх воды. Пока не попала в школу закаливания. Теперь в свои 92 года она с радостью тренируется в бассейне.

Александра Якушева:

Когда я начинала ходить в бассейн, я могла проплыть 5 метров только, у меня была одышка, я плохо себя чувствовала, а сейчас я плаваю, значит, я восстановила своё здоровье. И у нас, когда была школа здоровья – это было такое чудо, школа была основана офицерами-отставниками, и чтобы в эту школу попасть – люди занимали очередь с вечера.

Особой закалки и Николай Алексеевич Захарченко. Подростком он попал в концлагерь Озаричи. Но война не забрала любовь к жизни, а только подняла боевой дух. Парень закончил Бобруйский автомобильный техникум, а после армии получил 3-й разряд по кроссу. Один марафон сменял другой, медалей и кубков становилось больше. Бегали с друзьями в Раубичи и обратно на одном дыхании. И в свои 87 отказываться от любимой физкультуры и кросса дедушка даже не думает!

Николай Захарченко, ветеран физической культуры и спорта:

Курган Славы,15 км кому за 50 бегали, а так молодыми бегали и не считали. Я сейчас 8 минут пробежал 15 км, самое большое расстояние – мне было 50 лет в 80-м году, мы бежали марафон из Бреста до Минска в честь Дня Победы. Возле Брестской крепости брали старт. Последний марафон я бежал, когда мне было 75 лет, после того мы бегали 10-15 км. Возле Домрачевой бежали.

Николай Алексеевич признается, что ему очень повезло, потому что живёт на первом этаже. Зимой можно быстрее выскочить из дома, чтобы покачаться в снегу и облиться ледяной водой. После закаливания – обязательно контрастный душ. В секрете долголетия у нашего героя – правильное питание и зарядка в любую погоду! За мастер-классом мы отправились на местный стадион 19-й средней школы города Минска.

Такой спортивный запал и любовь к жизни есть далеко не у каждого молодого человека сегодня. Есть с кого брать пример!