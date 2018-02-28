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Когда набережную Свислочи на Коммунистической начнут реконструировать и сколько времени это займёт?

28 февраля 2018 11:56
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Новости Беларуси. В программе «Большой город» и.о. директора ГП «Гордорстрой» Игорь Андрейчиков рассказал, сколько будет длиться реконструкция набережной и на каком участке.

Игорь Андрейчиков, и.о. директора ГП «Гордорстрой»:
Согласно проекта организации строительства, срок говорит об объеме работ: 32 месяца. Но, учитывая пример наших работ на первом участке, который был от ул. Богдановича до о. Скорби и Мужества, на который было предусмотрено 19 месяцев, мы его сделали за 11 месяцев.

Не хочу что-то обещать, но точно, что этот срок будет существенно снижен.

Сегодня проектная документация полностью завершена, мы находимся на стадии согласования, прохождения экологической экспертизы, и затем экспертиза государственно-строительная. Мы ориентируемся начать в середине текущего года.

Реконструкция набережной Свислочи – когда и что изменится: «Большой город»

# общество # Архитектура # Игорь Андрейчиков

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