Когда набережную Свислочи на Коммунистической начнут реконструировать и сколько времени это займёт?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» и.о. директора ГП «Гордорстрой» Игорь Андрейчиков рассказал, сколько будет длиться реконструкция набережной и на каком участке.

Игорь Андрейчиков, и.о. директора ГП «Гордорстрой»:

Согласно проекта организации строительства, срок говорит об объеме работ: 32 месяца. Но, учитывая пример наших работ на первом участке, который был от ул. Богдановича до о. Скорби и Мужества, на который было предусмотрено 19 месяцев, мы его сделали за 11 месяцев.

Не хочу что-то обещать, но точно, что этот срок будет существенно снижен.

Сегодня проектная документация полностью завершена, мы находимся на стадии согласования, прохождения экологической экспертизы, и затем экспертиза государственно-строительная. Мы ориентируемся начать в середине текущего года.

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