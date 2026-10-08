Новости по тегу #Архитектура

Это масштабный свод правил, который призван избавить городские улицы от «визуального мусора», сохранить историческое наследие и сделать среду максимально эстетичной и комфортной.
Также оптимизированы административные процедуры: местные органы власти теперь рассматривают заявление о включении объекта в перечень в течение 5 рабочих дней вместо 10, а срок принятия решения о включении (или об отказе во включении) сокращен с 6 до 5 рабочих дней.
Живописный парк и аллея соединяют два памятника архитектуры. Безупречно! Здесь живет вдохновение круглый год!
«Для меня это, конечно, прежде всего, памятник Победы на площади Победы. Это узнаваемый символ нашей страны, нашей Родины и нашего города».
После реставрации каплица станет многофункциональным выставочным залом – выездные экскурсии, поэтические и музыкальные вечера, выставки.
В 1953-м были построены знаменитые ворота города. Башни украшали огромные, высотой в 3,5 метра, скульптуры солдата, рабочего, колхозницы и инженера.
Форум собрал профессионалов, которое уже сейчас закладывают фундамент в будущее мегаполисов.
Выделили квартиру под номером 24 на четвертом этаже. В своем дневнике Ли Харви Освальд писал, что она лучше, чем мог бы ожидать – с ванной, кухней, двумя балконами и видом на Свислочь.
Продолжаем путешествие по любимой столице. Минск – город, где традиции встречаются с современностью. Здесь среди так называемой обычной или стандартной архитектуры есть удивительные микрорайоны со своей индивидуальностью и неповторимым стилем.
«С 1913 года здесь размещается Алексеевская восьмиклассная гимназия. Ею руководила Елизавета Дмитриевна Рейман, поэтому еще этот дом называют дом Рейман».
Погуляем по белорусской столице в поисках необычных домов и докажем, что среди серых унылых панелек есть потрясающе красивая архитектура с интересной историей и даже своими легендами.
Под ее руководством в столице появляются зоны отдыха, экотропы и цветочные композиции.
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