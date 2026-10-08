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Новости по тегу #Архитектура

В Гомеле утвердили единый дизайн-код города
08 октября 2026 17:25

В Гомеле утвердили единый дизайн-код города

В Беларуси упрощен порядок проектирования и строительства – сняты ограничения для ряда объектов
01 сентября 2026 18:14

В Беларуси упрощен порядок проектирования и строительства – сняты ограничения для ряда объектов

Дворцово-парковый ансамбль Вислоухов – как разрушенное имение стало сокровищем искусства?
17 марта 2026 08:54

Дворцово-парковый ансамбль Вислоухов – как разрушенное имение стало сокровищем искусства?

Сталинский ампир – о символах белорусской столицы поговорили с депутатом Мингорсовета
13 февраля 2026 14:33

Сталинский ампир – о символах белорусской столицы поговорили с депутатом Мингорсовета

Возрождение из аварийного состояния – каплицу-усыпальницу Ожешко открыли после реставрации
23 января 2026 18:25

Возрождение из аварийного состояния – каплицу-усыпальницу Ожешко открыли после реставрации

«Их привезли как трофей из Германии» – история минских часов на Привокзальной площади
31 декабря 2025 10:20

«Их привезли как трофей из Германии» – история минских часов на Привокзальной площади

II Международный архитектурный форум «Эффективная среда» проходит в Минске
29 ноября 2025 11:01

II Международный архитектурный форум «Эффективная среда» проходит в Минске

Здесь жил предполагаемый убийца Кеннеди – прогулялись по улицам Минска и узнали историю знаменитых домов
12 ноября 2025 14:40

Здесь жил предполагаемый убийца Кеннеди – прогулялись по улицам Минска и узнали историю знаменитых домов

«Кукурузы» и дома с мозаикой – чем интересны необычные здания белорусской столицы, рассказала экскурсовод
06 ноября 2025 18:47

«Кукурузы» и дома с мозаикой – чем интересны необычные здания белорусской столицы, рассказала экскурсовод

Одно из самых престижных учебных заведений – экскурсоводы рассказали о знаменитых домах Минска
30 октября 2025 13:15

Одно из самых престижных учебных заведений – экскурсоводы рассказали о знаменитых домах Минска

Семь комнат занимала княгиня Радзивилл – узнали историю необычных домов Минска
14 октября 2025 14:13

Семь комнат занимала княгиня Радзивилл – узнали историю необычных домов Минска

Ландшафтный архитектор «Зеленстроя Первомайского района» одержала победу в конкурсе «Минчанин года»
08 сентября 2025 18:00

Ландшафтный архитектор «Зеленстроя Первомайского района» одержала победу в конкурсе «Минчанин года»