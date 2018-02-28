«Гордорстрой» о набережной на Коммунистической: специалисты, изучившие ситуацию, увидели плачевную картину

Новости Беларуси. В программе «Большой город» мы спросили у и.о. директора ГП «Гордорстрой» Игоря Андрейчикова, какое решение будет принято в целях реконструкции набережной Свислочи.

Игорь Андрейчиков, и.о. директора ГП «Гордорстрой»:

Мы, как специалисты, изучившие ситуацию, увидели гораздо более плачевную картину: все инженерные сети, которые отводят воду с данного объекта, находятся в аварийном состоянии. В том же самом аварийном состоянии находится вся укрепляющая береговая линия. Вопрос реконструкции просто назрел.

Город растет, минчан становится больше, и руководство города приняло решение такое по набережной.

Но это второй участок, который мы будем реконструировать. Будет и третий – это правая сторона участка, про который мы сейчас говорим. От ул. Янки Купалы до пр. Независимости.

Реконструкция набережной Свислочи – когда и что изменится: «Большой город»