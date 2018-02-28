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Граждане Литвы в возрасте до 14 лет будут получать белорусские визы бесплатно с 1 марта

28 февраля 2018 11:30
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Новости Литвы. Очередные визовые послабления для соседей. Уже с 1 марта граждане Литвы в возрасте до 14 лет будут получать белорусскую визу всех типов бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая информация размещена на официальном сайте нашего посольства в Вильнюсе. Сегодня, 28 февраля, стало известно и о том, что Литва изменяет правила выдачи бизнес-виз. Получение «Шенгена» упрощено. Иностранцам теперь не понадобится приглашение от литовского предприятия. Стоимость консульских сборов остается прежней – 60 евро.

Граждане Литвы в возрасте до 14 лет будут получать белорусские визы бесплатно с 1 марта -1

# общество # Фотофакт # Беларусь-Литва

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