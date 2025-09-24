Румынские учителя протестуют из-за изменений в законе об образовании

Они приходят в класс, пишут задание на доске, но не проводят урок, ограничиваясь наблюдением за учениками. Таким образом педагоги выступают против изменений в законодательстве, которые увеличивают учебную нагрузку, объединяют часть школ и сокращают зарплаты. Эти меры ухудшают условия работы и снижают качество образования.