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Румынские учителя протестуют из-за изменений в законе об образовании

24 сентября 2025 06:43
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Необычную акцию протеста проводят учителя румынских школ. Преподаватели стали бойкотировать занятия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Румынские учителя протестуют из-за изменений в законе об образовании-2

Они приходят в класс, пишут задание на доске, но не проводят урок, ограничиваясь наблюдением за учениками. Таким образом педагоги выступают против изменений в законодательстве, которые увеличивают учебную нагрузку, объединяют часть школ и сокращают зарплаты. Эти меры ухудшают условия работы и снижают качество образования.

# Образование # Протесты

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