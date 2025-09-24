В Латвии прошли масштабные антитеррористические учения. Это крупнейшие с начала года маневры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их цель – проверить готовность экстренных служб к реагированию и взаимодействию в разных регионах страны. Участники действовали в условиях, максимально приближенных к реальности, чтобы отработать меры по снижению последствий террористических атак и предотвращению таких угроз. Впервые в учениях приняли участие представители многонациональной бригады НАТО в Латвии.