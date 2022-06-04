Пустовой: «Скоро немцы в рейхстаг будут ходить не только на экскурсию, а чтобы погреться»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Взгляд Евгения Пустового в рубрике «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Белорусы, просыпайтесь. В креслах и шезлонгах уютно, как и в своей стране. Но чтобы ее сохранить, надо шевелиться. И змагары пока не ушли туда, куда послали телефонного экстремиста Паука – в исторический тираж. И танки в расцветке Olive Drab не уехали от наших границ. Нет, я понимаю, устали от этих революций, войн и санкций. Лето. Понятно. Мы, белорусы – мирные люди. Но вокруг не очень мирно, поэтому, если мы хотим сберечь то, что имеем, должны как бы прочувствовать локоть друг друга. Как на шествии 9 Мая. Сейчас и тем, кто рефлексирует по Витовту, и тем, кто помнит времена Машерова – всем, кто мыслит, надо быть рядом с сильным лидером. Ну или хотя бы не мешать. Каждый на своем месте, как на беговой дорожке. Буквально вчера, 3 июня, Президент снова дал понять: все будет хорошо, если мы будем делать, как надо. Неделя с Президентом сквозь призму авторского взгляда. «Всех несогласных еще в пандемию лошадьми разогнали. Но это же по ВВС не покажут»

Евгений Пустовой:

Ну что, все, кто хотел развалить страну? Вас силовики строем выводили из автозаков не зря. Страна для жизни продолжает строиться. И в этой сфере перемены и либерализация. Лукашенко: «Там бюрократия была страшная – все снимаем. Какой человек хочет дом строить – пусть строит». Подробнее. Евгений Пустовой:

Именно бытовые вопросы, нерешенные. И недовольство своей жизнью. Всю вину за нерадивых чиновников у нас привыкли перекладывать на батьку. Вечная тема блудного сына. Только вот после его уличных поисков было бы куда возвращаться и остался ли вообще отчий дом. Кто из президентов ездил по красным зонам и предприятиям, успокаивая невероятно переживающих белорусов? Или, например, кто из президентов в регулирование цен вмешивается? Это ж не демократично, не по-рыночному. Всех несогласных еще в пандемию лошадьми разогнали. Но это же по ВВС не покажут. И пустых полок и кошельков не показывают. А у нас жесткая диктатура ценообразования.

Александр Лукашенко:

Да у вас цены в два раза выросли. Вы в правительстве об этом знаете? И вы что думаете, народ будет молчать? Вы мне сейчас расскажете: и логистика, и деньги не так, и это не так. Слушайте, ну не в два же раза. Подробности здесь. Евгений Пустовой:

Ну что тут скажешь – народный избранник. Чиновников заставляет шевелиться, на поводу бизнес-элит не идет. Потому как не оторвался от народа и не приобрел вкус к деньгам. А некоторые кем только Президента Лукашенко не называли: и трусом, и воротилой миллиардов. Трусливый воротила миллиардов сбежал бы давно. А батька своих не бросает. Ни в стране, ни за ее приделами.

Александр Лукашенко:

Надо ребят освобождать. Они же двоих убили. Это ж до операции было, что заставило меня ускорить ее. Так, определяйте ребят. Не можете – я сам буду делать. Нет, мы спланируем. Спланировали эту операцию. Далее. «Европа забирает последние крохи со стола полуголодной Украины. Если не это целенаправленный голодомор, то что тогда?»

Евгений Пустовой:

Никто из фейковых народных лидерок, никто слова не замолвил за наших пленников в Украине. И про «Нет войне» забыли, и про идеалы гуманизма. Они у них настолько коротки как ПР-70 [полицейская дубинка – прим. ред]. Кстати, а что насчет страны-агрессора? Мы принимаем беженцев, а они захватывают наших водителей. И против нас еще вводят санкции. Европа, XXI век. Кстати, с нетерпением жду еще седьмой пакет. По-английски моя фамилия и имя звучит как Pustovoy Eugene. Я к вам не поеду точно. А если поеду, то без паспорта. И точно не на тракторе. Тема-то аграрная для вас болезненная. Отказались от пшеницы России, понадеялись на индийскую. А там – невиданная жара и засуха. Осталось опустошить украинские закрома. Тротил взамен хлеба. Вот истинное лицо доброго коллективного Запада. Читайте также: «Тут не в хлебе дело». Президент Беларуси объяснил причины инфляции и голода Лукашенко: завтра миллиард будет на грани смерти из-за политики, которую проводят Запад и Америка Лукашенко о транзите украинского зерна через Беларусь: мы не против, но должны быть компромиссы

Евгений Пустовой:

Европа забирает последние крохи со стола полуголодной Украины. Если не это целенаправленный голодомор, то что тогда? Русские солдаты подкармливают брошенных на произвол судьбы украинцев, если не это показатель отношения юмористов из Банковой к этим территориям как к чужим, то что тогда показатель? Всем, кто топил за Европу, теперь понятно отношение к нам, славянам. Если непонятно, спросите знакомых об их знакомых, которые из хорошо обеспеченных белорусов превратились сначала в борцов с режимом, а затем в польских и литовских бэби-ситтеров [няни, сиделки – прим. ред]. К таким переменам они вели нашу страну, но добились только для себя. Наслаждайтесь. А теперь об отношении Москвы. Владимир Путин заявил: путь украинской пшеницы в Европу один – через Беларусь. Снимайте санкции. Только так. Русские своих не бросают. Порты Ленинградской области ждут белорусские товары. Вплоть до передачи части территории. Губернатор Ленинградской области о большой стройке для белорусов под Питером. Подробности здесь.

Евгений Пустовой:

С этими санкциями, чем дальше, тем темнее и холоднее Европе. Знаете, они там гордятся покоренным нами рейхстагом. Особенно солнечными батареями на его стеклянной крыше. Скоро немцы в рейхстаг будут ходить не только на экскурсию, а чтобы погреться. А дети США вместо made in USA будут привыкать к питанию «зроблена ў Беларусі». «Хоть завтра начнем поставки». Лукашенко о готовности помочь американцам в поставках детского питания. Подробнее. Евгений Пустовой:

Еще вопросы есть? Может только про неверагоднае насилие. Ну послушайте, поборники справедливости.

Татьяна Мартынова:

Ведь реальных репрессий, как таковых, массовых. С убийствами, с пытками, их даже не было. То есть, единичные случаи, которые были, с определенными люди поступали жестко. Но в основном те, кто пытался рассказать, что мы тут в протесте, мы оппозиция, нас избивают. Я сейчас про публичность некоторых. Я-то знала, что это вранье. И все знали. Евгений Пустовой:

Это было мнение знаменосца. Извините, толерантнее и по-феменистски это звучит – знаменоски пратэстаў. Что теперь скажете, все, кто был против насилия? А я скажу: где вы сейчас противники насилия? Денно и нощно должны ночевать возле украинского и американского посольств. Из-за режимов этих стран гибнут мирные люди. «Надо раз и навсегда решить: мы будем спускаться до уровня Дудя, чтобы разговаривать с нашей молодежью, или все-таки поднимать ее до высот Достоевского?»

Евгений Пустовой:

А ведь мы, творческая часть, должны людям не комиксы показывать, а наполнять смыслом. Бытие определяет сознание. Выбор только один. Национальная концепция культуры. Там и про книги, и про спектакли, и про гастрольные удостоверения. «Золотые» правила родовой памяти, похоже, нужно будет защищать Генеральной прокуратуре. Другие не справляются. Надо раз и навсегда решить: мы будем спускаться до уровня Дудя, чтобы разговаривать с нашей молодежью, или все-таки поднимать ее до высот Достоевского? Даже на телевидении сейчас снова тренды на «сладенькую» художку. Фильмы про окопную правду несостоявшегося переворота в сторону. Да, пребываем в сладкой неге. Смотрите не проспите.

Александр Лукашенко:

Надо понимать, что люди, которые следят за новостями, не всегда в состоянии отделить правду от лжи. Когда не являешься реальным участником событий и получаешь огромное количество информации в виде вранья и фейков, действительно трудно правду от лжи отделить. Далее. Да, не надо бояться этого слова – пропаганда. Мы пропагандируем лучшее, агитируем за лучшее. Раньше были отделы пропаганды и агитации ЦК партии и райкомов. Пропагандировали свой образ жизни, вели борьбу и агитировали за все лучшее, как мы это понимаем. Сегодня так и происходит. И прежде всего на Западе. Только с нас посмеиваются: да, пропагандисты, агитаторы. Почему посмеиваются? Чтобы нас сбить с толку. Поэтому нет ничего опасного, если мы будем пропагандировать свой образ жизни. И агитировать за это. Но надо научиться вести и контрпропаганду против той пропаганды, которая развернута против нас. Надо выработать механизмы противодействия, контрмеры. Евгений Пустовой:

Сейчас надо умело реагировать. То есть в стране не должно быть ни политической, ни управленческой прокрастинации. Отсюда бчбшность в культуре той же. Какая политика? Банальная лень. И родственные связи. Кого попроще наказали, кого поближе оставили. Ой, главное, чтобы снова управленческие гештальты чинуш силовикам не пришлось закрывать. Лукашенко: «Хватит местной вертикали витать в облаках и ждать указаний из центра. Все указания розданы». Читать здесь.

Евгений Пустовой:

И Президент – последний из Могикан. Вот вечно позитивный Макрон пошел на выборы, его вроде как выбрали, а он такими полномочиями тяготеет. Готов отдать Францию под управление Всемирной организации здравоохранения. Мол, ковид и оспа уже стерли национальные границы. Хорошо, что не до конца границы разума. А то тряпичными масками и ничего неделанием, в смысле карантином, воевали с мировой пандемией. У нас медицина не про политику, у нас медицина про здоровье. Лукашенко: «Сейчас придумали какую-то обезьянью болезнь. Закончится обезьянья, придумают что-то новое». Подробнее.