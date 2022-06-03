Лукашенко: завтра миллиард будет на грани смерти из-за политики, которую проводят Запад и Америка

Новости Беларуси. Рабочий день Президента продолжился разговором с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Рабочий день Президента продолжился разговором с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На выходе из только что открытой поликлиники Александра Лукашенко дожидались не только журналисты пула, но и те, кто озвучивает свое авторское мнение с экранов ТВ, полос газет и в интернете. Тем разнообразнее повестка.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Пандемия, локдауны, вооруженные конфликты и гуманитарные кризисы. За два года цивилизованный мир изменился до неузнаваемости. Могли ли мы представить, что с высоких трибун будут говорить о голоде, как о почти неизбежном? Генсек ООН 3 июня заявил, что ситуация критическая, и без возвращения на рынки сельхозпродукции из Украины и России продовольственный кризис не решить.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Проблема глубже. Они ободрали и поставили на колени черный континент, всю Африку. Ну как поставили? Они же рабы. У транснациональных западных компаний они рабы. Они работают на них за копейку. Вот в чем главная причина – неравенство. Поэтому надо раскошелиться не на оружие европейцам, американцам, китайцам и россиянам, а вложиться в эти страны, создать там нормальную ситуацию. В Африке все может расти.
Дело не в зерне. Вывезем мы это зерно. Но с голодом столкнулись давно. Миллиард голодает, а завтра миллиард будет на грани смерти. Только по причине той политики, которую сегодня Запад и богатые страны, прежде всего Америка, проводят. Вот в чем проблема.