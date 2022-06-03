Лукашенко: завтра миллиард будет на грани смерти из-за политики, которую проводят Запад и Америка

На выходе из только что открытой поликлиники Александра Лукашенко дожидались не только журналисты пула, но и те, кто озвучивает свое авторское мнение с экранов ТВ, полос газет и в интернете. Тем разнообразнее повестка.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Пандемия, локдауны, вооруженные конфликты и гуманитарные кризисы. За два года цивилизованный мир изменился до неузнаваемости. Могли ли мы представить, что с высоких трибун будут говорить о голоде, как о почти неизбежном? Генсек ООН 3 июня заявил, что ситуация критическая, и без возвращения на рынки сельхозпродукции из Украины и России продовольственный кризис не решить.