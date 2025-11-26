В Ратомке проходит спартакиада ДЮСШ по конной выездке

Спартакиада детско-юношеских школ по конной выездке собрала максимальную географию участников. В Ратомку прибыли представители пяти регионов нашей страны из семи спортивных школ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Спартакиада детско-юношеских школ – главный отечественный старт сезона для 14-ти и 16-летних ребят. Конные заведения провели внутренний отбор и скомплектовали команды на турнир из самых сильных. В этом возрасте ребята уже достигают уровня мастера спорта. Елена Тимохович – тренер с 20-летним стажем. В ее заделе тех, кто хочет заниматься конным спортом, достаточно. Однако доходят до уровня спартакиада единицы.

Елена Тимохович, тренер СДЮШОР им. Дементьева (Зазерье):

К нам добираться сложно. Ходят маршрутки, электрички. С электрички далеко идти. Кого могут привозить родители, маленьких, если в начальную подготовку мы берем детей, старшие уже приезжают сами. Это соревнование между спортивными школами и мы показываем, какого результата наша школа добилась. В турнире принимают участие 44 пары. Уровень подготовленности ребят разный. Софья Красовская одна из пяти мастеров спорта, которая борется на турнире за главный приз. Воспитание РЦОПа со своим напарником Пизара уже три года. В этом сезоне дуэт смог победить на международном турнире в Москве. И их цель, конечно, попасть в сборную Беларуси на следующий год, дабы продолжить выступление на соревнованиях.