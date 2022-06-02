Вплоть до передачи части территории. Губернатор Ленинградской области о большой стройке для белорусов под Питером

Одним из крупных совместных проектов может стать развитие портовой инфраструктуры, в частности в Усть-Луге. Если вспомнить, то не так давно белорусская сторона предложила построить совместный терминал.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области (Россия):

Я чуть-чуть приоткрою занавес, потому что я не готов и не имею пока права говорить подробности. Мы рассмотрели комбинированный вариант. Белорусские специалисты посмотрели земельные участки, на которых можно строить собственные портовые сооружения, а параллельно использовать существующие терминалы. И мы назвали несколько терминалов, которые готовы уже сегодня заключить соглашения, договоры, вплоть до передачи, может быть, даже части территории, части портовых мощностей в управление белорусской стороне для того, чтобы уже сегодня пошли отгрузки.

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