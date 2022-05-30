Лукашенко: «Хватит местной вертикали витать в облаках и ждать указаний из центра. Все указания розданы»

Новости Беларуси. Генеральная задача власти – обеспечить спокойствие общества, защитить людей и минимизировать влияние санкций на трудовые коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент Беларуси 30 мая во время совещания с представителями экономического блока страны и органов местной власти. Руководителей на местах Президент ориентировал на оперативную работу в соответствии с вызовами времени.

На повестке дня – широкий спектр вопросов и предложения правительства по проекту закона о совершенствовании социально-экономической политики. Документ предполагает новые подходы в экономике на ближайшие полтора года. Ряд изменений носят кардинальный характер, но глава государства, прежде чем делать выводы, потребовал детально обосновать и доложить, что повлечет за собой каждая из мер. Из-за искусственно созданных барьеров на внешнем контуре наши предприятия действительно сталкиваются с проблемами. И важно понимать, что ситуация сама собой не разрешится. Равно как и любые меры не будут эффективно работать, если дисциплины и заинтересованности в конечном результате не будет на всех этапах. Преодолеть трудности никто кроме нас самих не поможет – отметил Президент. Все резервы для этого есть. Отдельно Александр Лукашенко остановился на работе местных органов власти, озвучив ряд задач.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Начните наконец-то нагружать и спрашивать на всю катушку вертикаль власти. Особенно председателей райисполкомов. Хватит местной вертикали витать в облаках и ждать указаний из центра. Все указания розданы. Не закрепим в районах людей путем создания производств и перераспределения ресурсов – провалим свое дело. Повторю: генеральная задача власти – обеспечить спокойствие общества, защитить людей и минимизировать влияние грабительских санкций на трудовые коллективы. Радует, что люди сами адекватно понимают ситуацию, поддерживают наш мирный курс на развитие и, в конце концов, держатся за работу.