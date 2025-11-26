Стали известны наставники команд-участников Матча звёзд Экстралиги
Вскоре в Солигорске пройдет Матч звезд Экстралиги. В этом поединке примут участие четыре команды, которые будут разбиты на два полуфинала. Победители пар определят лучшего в решающей игре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На данный момент завершился отбор тренеров на этот матч. По результатам голосования болельщиков свои места в пуле наставников заняли рулевой клуба «Славутич» Иван Усенко и тренер «Химика» Алексей Бондиков. Представители СМИ сделали выбор в пользу Дмитрия Кравченко из «Бреста», эксперты проголосовали за наставника минской «Юности» Сергея Стася.
Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси:
Знаете, замечательный был ажиотаж вокруг выбора тренеров. Мне очень импонирует и выбор болельщиков, и выбор СМИ, но специалисты остановились на Сергее Леонидовиче, потому что его команда прямо сейчас находится на первом месте. Это тренер-чемпион, тренер национальной сборной, поэтому нам как специалистам этот выбор очевиден.
Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:
Я считаю, это очень важный момент для хоккеистов, вообще для болельщиков. Увидеть, понятно, это больше такое шоу. Всегда приковывает интерес к игрокам, к командам и немножко побыть в этой атмосфере праздника – это всегда приятно.
В настоящее время продолжается выбор игроков для участия в драфте Матча звезд. Их пул определят болельщики, главные тренеры клубов Экстралиги и представители СМИ. Матч звезд пройдет в Солигорске 27 декабря.