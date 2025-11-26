Стали известны наставники команд-участников Матча звёзд Экстралиги

Вскоре в Солигорске пройдет Матч звезд Экстралиги. В этом поединке примут участие четыре команды, которые будут разбиты на два полуфинала. Победители пар определят лучшего в решающей игре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На данный момент завершился отбор тренеров на этот матч. По результатам голосования болельщиков свои места в пуле наставников заняли рулевой клуба «Славутич» Иван Усенко и тренер «Химика» Алексей Бондиков. Представители СМИ сделали выбор в пользу Дмитрия Кравченко из «Бреста», эксперты проголосовали за наставника минской «Юности» Сергея Стася.