Игроки минского «Динамо» вошли в топ-10 лучших хоккеистов КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила обновленный рейтинг игроков по итогам с 9-й по 11-ю недели регулярного чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В топе оказались сразу два представителя минского «Динамо». Нападающий Сэм Энас занял пятое место, вратарь Зак Фукале расположился на седьмой позиции. На вершине рейтинге находится лучший бомбардир лиги, форвард магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев. Следующий матч «зубры» проведут 28 ноября на выезде против нижегородского «Торпедо». Команда Дмитрия Квартальнова сейчас занимает третью позицию в таблице Запада.