Лукашенко: «Там бюрократия была страшная – все снимаем. Какой человек хочет дом строить – пусть строит»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ближайшее время мы должны народ удивить и в ценообразовании, потому что по жилью мы, я считаю, серьезно в Минске, прежде всего, подвинулись. Мы сейчас загружаем вот эти трудовые коллективы, тресты, а не разного рода жулье, которое брали кредиты в банке, а потом втридорога продавали квартиры. Вот они должны строить по минимальным ценам. И обидно людям не будет. И точно, что мы все здания, и сооружения, и промышленные предприятия вовремя введем. Не будет у нас разного рода недостроев. Но частные компании, если они хотят участвовать в строительстве жилья, или вообще в строительстве, надо создавать свою базу. Сидит в квартире: табуретка, стол – больше у него ничего нет. Связи с чиновниками, начальниками. Договорился, кредит взял. Пришел к нему, он построил. Он ему там копеечку эту дал, остальное положил в карман. Этого не должно быть. Еще, наверное, чуть-чуть есть в Минске. Но, смотрите, чтобы мы в течение этого года все исправили.

Вчера мне на стол положили указ о строительстве личного, частного жилья. У нас там бюрократия была страшная – все снимаем. Какой человек хочет дом строить – пусть строит. Хочет, чтобы МЧС пришло, посмотрело, подсказало – пусть зовет. Никто туда ходить не должен. Человек отвечает сам своей головой, своей семьей, своими детьми. Какой дом построишь, в таком и будешь жить. Примерно в этой концепции. В ближайшее время указ Президента будет подписан. То же самое и многоквартирные. Мы до конца этого года, еще раз подойдя к строительству, упростим строительство жилья. В том числе и других помещений.

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