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​Лукашенко о транзите украинского зерна через Беларусь: мы не против, но должны быть компромиссы

03 июня 2022 16:27
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Актуальные вопросы повестки Александр Лукашенко 3 июня обсудил с генсеком ООН во время телефонного разговора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельно остановились на вопросе вывоза зерна с территории Украины.

Глава государства обозначил позицию Беларуси на этот счет: мы готовы обеспечить поставки через территорию нашей страны в балтийские порты. Кроме того, страна может оказать помощь с перевалкой своим железнодорожным транспортом. Подробности тут.

К слову, позицию Беларуси по этой теме еще до телефонного разговора с генсеком ООН Александр Лукашенко озвучил во время общения с журналистами сегодня утром.

​Лукашенко о транзите украинского зерна через Беларусь: мы не против, но должны быть компромиссы-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не против, везите через Беларусь, но, ребята, компромиссы должны быть: мы – вам, вы – нам. Почему мы должны искать где-то порты для того, чтобы свою продукцию, в том числе минеральные удобрения, поставлять? Давайте, открывайте порты и будем грузить. Тем более порты стоят, людей выкинули на улицы. Безумцы.

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# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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