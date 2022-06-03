​Лукашенко о транзите украинского зерна через Беларусь: мы не против, но должны быть компромиссы

Актуальные вопросы повестки Александр Лукашенко 3 июня обсудил с генсеком ООН во время телефонного разговора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельно остановились на вопросе вывоза зерна с территории Украины.

Глава государства обозначил позицию Беларуси на этот счет: мы готовы обеспечить поставки через территорию нашей страны в балтийские порты. Кроме того, страна может оказать помощь с перевалкой своим железнодорожным транспортом. Подробности тут.

К слову, позицию Беларуси по этой теме еще до телефонного разговора с генсеком ООН Александр Лукашенко озвучил во время общения с журналистами сегодня утром.