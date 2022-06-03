​Лукашенко о транзите украинского зерна через Беларусь: мы не против, но должны быть компромиссы

Актуальные вопросы повестки Александр Лукашенко 3 июня обсудил с генсеком ООН во время телефонного разговора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельно остановились на вопросе вывоза зерна с территории Украины.
Глава государства обозначил позицию Беларуси на этот счет: мы готовы обеспечить поставки через территорию нашей страны в балтийские порты. Кроме того, страна может оказать помощь с перевалкой своим железнодорожным транспортом. Подробности тут.
К слову, позицию Беларуси по этой теме еще до телефонного разговора с генсеком ООН Александр Лукашенко озвучил во время общения с журналистами сегодня утром.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не против, везите через Беларусь, но, ребята, компромиссы должны быть: мы – вам, вы – нам. Почему мы должны искать где-то порты для того, чтобы свою продукцию, в том числе минеральные удобрения, поставлять? Давайте, открывайте порты и будем грузить. Тем более порты стоят, людей выкинули на улицы. Безумцы.
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