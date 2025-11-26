Лучшим игроком 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу признан нападающий БАТЭ

Лучшим игроком 29-го тура футбольного чемпионата Беларуси признан Владислав Яцкевич из БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В домашнем матче с новополоцким «Нафтаном» нападающий хозяев вел команду за собой, феерил и в итоге оформил хет-трик. Футболисты БАТЭ разгромили соперника со счетом 5:0. Борисовчане набрали 49 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата.

Автором самого красивого гола стал полузащитник Минска Кирилл Забелин. На исходе матча в Мозыре он красивым ударом поразил ворота «Славии». Горожане выиграли 3:2 и поднялись на 5-е место.

Лучшим спасением 29-го тура стал сэйв Ильи Брановца. На 16-й минуте матча «Арсенала» и «Слуцка» вратарь гостей после удара со штрафного отвел угрозу от своих ворот в эффектном прыжке.